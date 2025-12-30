মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রাহিম। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অধ্যয়ন ও নৈতিক শিক্ষায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাসির উদ্দিন, ইমরান হোসেন ও আব্দুস সালামসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।
আলোচনা শেষে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণিতে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।