মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

জানুয়ারি ২৯, ২০২৬ ১:০৯ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) শাকের আলী এবং ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় এবং ক্রীড়া শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

এর আগে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিএনসিসি, স্কাউট, কাব স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্টের সদস্যরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। অতিথিবৃন্দ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।




