মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক নাসির উদ্দিন, আব্দুস সালাম, সাদ্দাম হোসেনসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নিয়মিত খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
পুরস্কার বিতরণ শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ চোখে পড়ার মতো ছিল।