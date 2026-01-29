শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৯, ২০২৬ ৭:৪৫ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র শিক্ষক নাসির উদ্দিন, আব্দুস সালাম, সাদ্দাম হোসেনসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নিয়মিত খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পুরস্কার বিতরণ শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ চোখে পড়ার মতো ছিল।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার...

জাতীয় পর্যায়ে চাকতি নিক্ষেপে তৃতীয় হাবিবা খাতুন

মুজিবনগরে ধানের শীষের পক্ষে মশিউর রহমানের গণসংযোগ

মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া...

নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার...