মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় জেলা ফাইনালে

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল (বালিকা) ইভেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দল জেলা পর্যায়ে ফাইনালে উঠেছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় তারা গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে টাইব্রেকারে ১–০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।

নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হওয়ায় খেলাটি টাইব্রেকারে গড়ায়। টাইব্রেকারে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাইমা জয়সূচক গোলটি করেন। দলের বাকি চারটি কিক গোলপোস্টের বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঁচটি কিকই প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক নাইমা দক্ষতার সঙ্গে রুখে দিয়ে দলকে ফাইনালে তোলেন।



