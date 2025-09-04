বৃহস্পতিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ৮:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে এ নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভাগীয় প্রধান কাজী আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আবদুল হামিদ, মিরাজ উদ্দিন প্রমুখ।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরে সেখানে সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আশরাফ মাহমুদ, মতিউর রহমান, এইচ এম রাকিব এবং এন্ড্রিয়া সরকার, পৌলোমী কুণ্ডু, ঐতিহ্য শাখারী পৃথা, অনিন্দিতা সরকার, মোহনা, অনিক হাসান প্রমুখ।


