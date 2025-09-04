মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষের মাতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিনের মাতা জাহানারা বেগম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের স্কুলশিক্ষক আকবর হায়দারের স্ত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ডায়াবেটিসসহ নানা রোগে ভুগছিলেন।
মরহুমার চার সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় সাহারবাটি আহলে হাদিস ঈদগাহ ময়দানে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এবং পরে দাফন সম্পন্ন করা হবে।