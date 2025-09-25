বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে গণঅভ্যুত্থন স্মরণে ফুটবল টুর্নামেন্ট
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে গণঅভ্যুত্থন স্মরণে ফুটবল টুর্নামেন্ট

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫ ৮:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উদ্যোগে গণঅভ্যুত্থন স্মরণে এক ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজ মাঠে আয়োজিত খেলায় মুখোমুখি হয় বিএনসিসি-রোভার একাদশ ও মানবিক শাখা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ খেলায় বিএনসিসি-রোভার একাদশ ৪-০ গোলে মানবিক শাখাকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে সোহানা দুটি ও ঈশিতা একটি গোল করেন। অপর গোলটি আত্মঘাতি থেকে আসে। পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বিজয়ী দলের সোহানা ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন। অন্যদিকে, পরাজিত দলের লাবনী সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত হন।

খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, সহযোগী অধ্যাপক আশরাফুল আলম, আব্দুল হামিদ, মিরাজ উদ্দিন, ইকরামুল হাসান প্রমুখ।

এর আগে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সদর উপজেলার...

মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসলে নেমে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী...

গাংনীতে এবার ১৮টি মন্ডুপে দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে

আমদহে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৬ ও ৭ নম্বর...

আমদহ ইউনিয়নে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের...

মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় সভা