মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে গণঅভ্যুত্থন স্মরণে ফুটবল টুর্নামেন্ট

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উদ্যোগে গণঅভ্যুত্থন স্মরণে এক ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজ মাঠে আয়োজিত খেলায় মুখোমুখি হয় বিএনসিসি-রোভার একাদশ ও মানবিক শাখা।
প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ খেলায় বিএনসিসি-রোভার একাদশ ৪-০ গোলে মানবিক শাখাকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে সোহানা দুটি ও ঈশিতা একটি গোল করেন। অপর গোলটি আত্মঘাতি থেকে আসে। পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য বিজয়ী দলের সোহানা ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন। অন্যদিকে, পরাজিত দলের লাবনী সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত হন।
খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, সহযোগী অধ্যাপক আশরাফুল আলম, আব্দুল হামিদ, মিরাজ উদ্দিন, ইকরামুল হাসান প্রমুখ।
এর আগে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।