মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উদযাপন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে আলাপচারিতা, সংগীত পরিবেশনা ও চা-আড্ডা।
বৃহস্পতিবার কলেজ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাজী আশরাফুল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, মিরাজ উদ্দিন, রূপালী বিশ্বাস ও নারগিস আক্তারসহ কলেজের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।
পরে অনুষ্ঠিত সাংগীতিক পরিবেশনায় অংশ নেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা—ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, মোহনা, পৌলমী কুণ্ডু, ঐতিহ্য শাখারী পৃথা ও অনিন্দিতা সরকারসহ অন্যান্য শিল্পীরা।