মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উদ্যোগে একাদশ, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় কলেজ চত্বরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবীন বরণ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ইকরামুল হাসান। এছাড়া বক্তব্য দেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাজী আশরাফুল হক, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আব্দুল হামিদ, সহকারী অধ্যাপক সানজিদা ফেরদৌস, তাসনিম মায়া, এবং তানজিমা তাসনিম হক মোহনা প্রমুখ।
পরে নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে শিক্ষার্থীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।