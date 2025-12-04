বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৪, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উদ্যোগে একাদশ, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় কলেজ চত্বরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবীন বরণ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ইকরামুল হাসান। এছাড়া বক্তব্য দেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাজী আশরাফুল হক, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আব্দুল হামিদ, সহকারী অধ্যাপক সানজিদা ফেরদৌস, তাসনিম মায়া, এবং তানজিমা তাসনিম হক মোহনা প্রমুখ।

পরে নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে শিক্ষার্থীরা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে যুবদল নেতা চপল বিশ্বাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ৭ নং ওয়ার্ডে জামায়াতে ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয়...

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া...

মেহেরপুর জেলা আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মুজিবনগরে মাটিকাটা শ্রমিকদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ