মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে শিশু পরিবারের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ইভেন্টের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের উপতত্ত্বাবধায়ক তৌফিকুর রহমান।
এর আগে সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। জাতীয় সংগীতের সুরে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় শিশু পরিবারের আবাসিক সদস্যরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।