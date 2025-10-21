মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৭:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে শিশু পরিবারের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ইভেন্টের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের উপতত্ত্বাবধায়ক তৌফিকুর রহমান।

এর আগে সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। জাতীয় সংগীতের সুরে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় শিশু পরিবারের আবাসিক সদস্যরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত ; ৩জন আহত

মুজিবনগরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

মেহেরপুরে জেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে হিজলবাড়িয়া একাদশের জয়