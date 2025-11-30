মেহেরপুর সীমান্তে ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম স্বর্ণসহ দুই চোরাকারবারী আটক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম ওজনের ১০টি স্বর্ণের বারসহ মোঃ আব্বাস আলী ও মিজান রহমান শেখ নামের দুই স্বর্ণ চোরাকারবারীকে আটক করেছে বিজিবি। রবিবার বিকেলের দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের বাজিতপুর বিওপির সদস্যরা বিশেষ অভিযানে তাদের আটক করে।
আটক মোঃ আব্বাস আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের আওয়াল হোসেনের ছেলে। অন্যদিকে আটক মিজান রহমান শেখ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের Nadia জেলার তেহট্ট থানার শাহাপুর গ্রামের মিরাজুল শেখের ছেলে।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বাজিতপুর বিওপির কমান্ডার হাবিলদার মোঃ শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সীমান্ত মেইন পিলার ১১৭/৬ এস থেকে প্রায় ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাজিতপুর গ্রামের একটি লিচুবাগান থেকে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১০টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ টাকা।
এ ঘটনায় আটক দুইজনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণ ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে বিজিবি জানিয়েছে।