মেহেরপুর-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা

ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০২৬ ৭:০৩ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীরপুর দাখিল মাদরাসার পক্ষ থেকে তাঁকে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়।

গোভীরপুর দাখিল মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানের হাতে ফুল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

