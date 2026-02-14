মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীরপুর দাখিল মাদরাসার পক্ষ থেকে তাঁকে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়।
গোভীরপুর দাখিল মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানের হাতে ফুল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
