মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে জেলা মহিলা দলের বিক্ষোভ

নভেম্বর ৬, ২০২৫ ৯:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির মহিলা দল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে শেষ হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ। এতে অংশ নেন জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমুন নাহার রিনা, ৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌর বিএনপির সভাপতি সালমা খাতুন, আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা নেত্রীবৃন্দসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা দাবি জানান, “তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। মেহেরপুর-১ আসনের জনগণ যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী চায়, দলীয় কোন্দল নয়।” তারা আরও বলেন, “দলকে শক্তিশালী রাখতে হলে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, অন্যথায় সংগঠনের ঐক্য বিনষ্ট হবে।”

বিক্ষোভ শেষে নেত্রীবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার।




