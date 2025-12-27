শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

ডিসেম্বর ২৭, ২০২৫ ৪:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন জেলা এনসিপির নেতৃবৃন্দ।

শনিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেন জেলা এনসিপির লিয়াজোঁ সদস্য মো. মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান, আসিক রাব্বি, সদস্য (অর্থ) মো. তামিম ইসলামসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।




