মেহেরপুর-১ আসনে গণসংযোগে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

নভেম্বর ২৪, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির এবং মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উত্তর শালিকা গ্রামে বিভিন্ন পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা মফিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি মকলেছুর রহমানসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।




