সোমবার, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামির মনোনীত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের মনোনয়নপত্র জমা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫ ৬:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি মনোনীত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার বিকেলের দিকে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জারজিস হোসেনসহ জামায়াতে ইসলামির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এ সময় নেতারা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।




