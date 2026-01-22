বৃহস্পতিবার, ২২শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২২, ২০২৬ ৭:১৬ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

গণসংযোগকালে তাজউদ্দিন খান বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, আল-আমিন হোসেন, আব্দুর রউফ মুকুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থীর প্রচারণার আনুষ্ঠানিকতা শুরু

মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থীর প্রচারণার আনুষ্ঠানিকতা

মেহেরপুর-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে পৌর ছাত্রদলের...

গোপালপুর দারুল উলুম ক্বওমী মডেল মাদ্রাসার বার্ষিক অভিভাবক...

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

মেহেরপুরে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা