মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে তিনি সাবেক জামায়াতে ইসলামীর নেতা মরহুম তারিক সাইফুল ইসলামের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে প্রচারণার সূচনা করেন। এ সময় সেখানে মোনাজাত করা হয়।
পরে জুলাই স্মৃতিসৌধের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, খেলাফত মজলিসের জেলা সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি হোসাইন, এবি পার্টির সভাপতি রফিকুজ্জামান এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মেহেরপুর জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম।
সমাবেশ শেষে এলাকায় গণসংযোগ করা হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, মেহেরপুর পৌর আমির সোহানা ডলার, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জারজিস হোসাইন, আল-আমিন হোসেন, আব্দুর রউফ মুকুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।