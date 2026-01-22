মেহেরপুর-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে পৌর ছাত্রদলের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মেহেরপুর-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুণকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহীর নেতৃত্বে এ গণসংযোগ শুরু হয়।
মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার চত্বর থেকে শুরু হওয়া গণসংযোগটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোটমোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদল নেতা ইবনে আন নাফিস কৌশিক, নবাব, আলবাব খানসহ পৌর ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।