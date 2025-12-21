রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা এডভোকেট কামরুল হাসানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

ডিসেম্বর ২১, ২০২৫ ৬:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কার্যালয় থেকে এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ এডভোকেট কামরুল হাসানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা।




