মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

মেহেরপুর নিউজ:
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
রবিবার (দুপুরে) জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী।
এ সময় উপস্থিত নেতারা জানান, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে নির্বাচন প্রস্তুতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।