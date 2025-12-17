মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। বুধবার সকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন মাসুদ অরুনের ছোট ভাই এবং জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি আনোয়ারুল হক কালু, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক টোটন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি মুস্তাফিজুর রহমান তুহিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।