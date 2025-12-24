বুধবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন খাদিমুল ইসলাম
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন খাদিমুল ইসলাম

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৪, ২০২৫ ৬:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি খাদিমুল ইসলাম মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

বুধবার দুপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন খাদিমুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতা আক্কাস আলী, আব্দুল গাফফার প্রমুখ।

মোনোনয়নপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা যায়, খাদিমুল ইসলাম নির্বাচনী মাঠে সক্রিয়ভাবে প্রচারণা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।




