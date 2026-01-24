শনিবার, ২৪শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের পক্ষে ছাত্রদলের বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেলেন মোস্তাফিজুর শেখ মান্না
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের পক্ষে ছাত্রদলের বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেলেন মোস্তাফিজুর শেখ মান্না

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৪, ২০২৬ ৬:০৬ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের আসনভিত্তিক সমন্বয় কমিটিতে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার জন্য বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ছাত্রদল নেতা মোঃ মোস্তাফিজুর শেখ মান্না।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছে। এ দায়িত্বের মাধ্যমে মেহেরপুর-১ আসনে ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীরা।

দায়িত্বপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় মোঃ মোস্তাফিজুর শেখ মান্না বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের উপর অর্পিত এই দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের বিজয় নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তিনি।




