মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ দায়িত্ব পেলেন হুমায়ন কবির হিমেল

জানুয়ারি ২৪, ২০২৬ ১১:২১ পূর্বাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার জন্য বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছে।

ছাত্রদলের রাজনীতিতে সক্রিয় ও রাজপথের পরীক্ষিত কর্মী হিসেবে পরিচিত হিমেল ২০২২ সাল থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে সাহসী ভূমিকার কারণে তিনি দলীয় অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছেন।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। এছাড়া ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের হামলায় তার হাত ও পা ভেঙে যায়। রাজপথে ত্যাগ ও সাহসিকতার এই অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়েই তাকে মেহেরপুরের গুরুত্বপূর্ণ আসনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় হুমায়ন কবির হিমেল বলেন, “কেন্দ্রীয় সংসদ আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে, তার প্রতিদান আমি কাজের মাধ্যমে দিতে চাই। মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের তৃণমূল পর্যায়কে সুসংগঠিত করে আমরা মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের ধানের শীষকে জয়যুক্ত করতে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে মাঠে থাকব।”

নির্বাচনী প্রচারণায় হিমেলের অন্তর্ভুক্তিতে স্থানীয় ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আশা, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞ এই নেতার নেতৃত্বে নির্বাচনী কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।




