মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ, সদর ৯০ ও মুজিবনগরে ৩৩ কেন্দ্র

মেহেরপুর নিউজ:
১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) মোট ১২৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৯০টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৩৩টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।
সদর উপজেলার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে—মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়,গ্লোরিয়াস প্রী-ক্যাডেট একাডেমি, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নতুন ভবন, তা্ঁতিপাড়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, কালাচাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এস এম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পৌর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুদ্রনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শুভ রাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উজলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুবিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিগাংনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বুড়িপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোভীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর বারাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাড়িবাঁকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এছাড়াও ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলে গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরাতন মদনাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হান্নানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলমিজোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়ামারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়, হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোলা দাখিল মাদ্রাসা, দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খন্দকার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চক শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশরাফপুর পশ্চিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশরাফপুর পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেংরামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা, পিরোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরাতন ভবন, পিরোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবন, গহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাঁঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাপুর পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যুগিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাটকেলপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংহটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন দরবেশপুর দাখিল মাদ্রাসা, সিংহাটি পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মুজিবনগর উপজেলার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে—দারিয়াপুর সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়,দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ, দারিয়াপুর গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পুরন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গৌরীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোনাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিবপুর, রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রসিক পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাজিরাকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুল, মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারা নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগোয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বল্লোভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমী, আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনন্দবাস দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যতারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাতারপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহাজনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাবুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।