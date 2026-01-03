শনিবার, ৩রা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর-১ আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর-১ আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ১:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি বিদ্রোহীসহ পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
শনিবার মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর মনোনয়নপত্রে ত্রুটি থাকার কারণে এসব মনোনয়নপত্র বাতিলের ঘোষণা দেন।

বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন— মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, এনসিপির প্রার্থী সোহেল রানা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নপত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি ও বিধি অনুযায়ী ত্রুটি থাকায় এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলীর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়...

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ নীতিমালা–২০২৫ বাস্তবায়নে...

বৈশাখী টিভিতে নিয়োগ পেল মুনিব

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর তেরঘরিয়ায় ককটেল ফাটিয়ে ৩ লাখ টাকা লুট...