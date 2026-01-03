মেহেরপুর-১ আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি বিদ্রোহীসহ পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
শনিবার মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর মনোনয়নপত্রে ত্রুটি থাকার কারণে এসব মনোনয়নপত্র বাতিলের ঘোষণা দেন।
বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন— মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, এনসিপির প্রার্থী সোহেল রানা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নপত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি ও বিধি অনুযায়ী ত্রুটি থাকায় এসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।