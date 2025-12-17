বুধবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-১ ও -২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

ডিসেম্বর ১৭, ২০২৫ ১:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ (গাংনি) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বুধবার দুপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ (গাংনি) আসনের প্রার্থী নাজমুল হুদা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।




