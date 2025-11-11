মঙ্গলবার, ১১ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-১: বারাদী ইউনিয়নে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর-১: বারাদী ইউনিয়নে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১১, ২০২৫ ৯:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের বর্শীবাড়িয়া ও হাসানাবাদ গ্রামে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রদত্ত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন গণ-সংযোগ করেছেন।

মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এই গণসংযোগে জেলা তাঁতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, বিএনপি নেতা লিপন মোল্লা, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রদল নেতা রাশিদুল ইসলাম রাজনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।




