রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-১: মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের রামদাসপুরে গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৬, ২০২৫ ৭:৪৭ অপরাহ্ণ

 

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুতুবপুর ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন। গণসংযোগকালে তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদাকারী মাওঃ জাবেরুল ইসলাম, ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন, রামদাসপুর ওয়ার্ড সভাপতি তাছিরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।




