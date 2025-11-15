মেহেরপুর-২ আসনে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে নারীদের মিছিল

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনােনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে নারী সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকালে জেলার গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লাইলা আরজুমান বানু,গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীন,সাধারণ সম্পাদিকা নাসিমা খাতুন। পরে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীন। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লাইলা আরজুমান বানু।
এসময় বক্তব্য রাখেন মহিলা দলের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন,জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী দু:শাসনের সময় দলের নির্যাতিত নেতাকর্মীদের পাশে থেকে সব ধরণের সহযােগিতা করে আসছেন। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে কিভাবে অন্যকে মেহেরপুর-২ আসনে মনােনয়ন দেওয়া হলাে। তাই,এ মনােনয়ন পূন:বিবেচনা করে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন দিতে হবে।