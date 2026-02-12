বৃহস্পতিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের দুই প্রার্থী ভােট প্রদান করেছেন

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ ১২:১০ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ কেন্দ্রে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামাত ইসলামীর মনোনীত পদপ্রার্থী নাজমুল হুদা সকাল ৭:৩০ মিনিট সময় ভোট প্রদান করেন।




