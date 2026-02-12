নির্বাচনবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের দুই প্রার্থী ভােট প্রদান করেছেন কর্তৃক Meherpur News ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ ১২:১০ অপরাহ্ণ মেহেরপুর নিউজ : মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ কেন্দ্রে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামাত ইসলামীর মনোনীত পদপ্রার্থী নাজমুল হুদা সকাল ৭:৩০ মিনিট সময় ভোট প্রদান করেন। Array সম্পর্কিত পোস্ট নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন: মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ... ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিলেন জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা... ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের ভোট প্রদান ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেহেরপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের... ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ গাংনীতে ৯০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও... ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৬