মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের মনোনয়নপত্র জমা

ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫ ৬:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার বিকেলের দিকে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এ সময় উপস্থিত নেতারা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।




