মেহেরপুর ২ নং ওয়ার্ডে জামায়াতের নির্বাচনী সভা ও কার্যালয় উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী সভা এবং নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ডটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের পর সেখানে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন— জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার।
পরে প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে ২ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেন।