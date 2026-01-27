মঙ্গলবার, ২৭শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরেপুরে সুজনের আয়োজনে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরেপুরে সুজনের আয়োজনে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৭, ২০২৬ ৯:০৬ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকের আয়োজনে জেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজে জেলা সুজনের সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ আল মুন্না, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, মুন্সি এএইচএম রাশেদুল হক, খেজমত উল্লাহ মালিথ্যা, গাংনী উপজেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক আবু সা।দাত সায়েম।অনুষ্ঠানে নির্বাচন, গণতন্ত্র, সংবিধানসহ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রাতিযোগিতা শেষে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মাঝে ক্রেট, মেডেল ও সনদ তুলে দেওয়া হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত সাংবাদিক আফসারুল হাসান সুমন গ্রেপ্তার

সাহারবাটীতে ভােটারদের দ্বারে দ্বারে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নাজমুল...

মেহেরপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনার উদ্যোগে ৬৭০তম ও ৬৭১তম...

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে...

মেহেরপুরে হাজী গোলাম কাউছার গ্লোরিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমির...

গণভোট সচেতনতা বৃদ্ধিতে মেহেরপুরে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়...