মেহেরেপুরে সুজনের আয়োজনে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকের আয়োজনে জেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজে জেলা সুজনের সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ আল মুন্না, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, মুন্সি এএইচএম রাশেদুল হক, খেজমত উল্লাহ মালিথ্যা, গাংনী উপজেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক আবু সা।দাত সায়েম।অনুষ্ঠানে নির্বাচন, গণতন্ত্র, সংবিধানসহ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রাতিযোগিতা শেষে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মাঝে ক্রেট, মেডেল ও সনদ তুলে দেওয়া হয়।