মে দিবসে ১৬ দফা দাবিতে মেহেরপুরে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের স্মারকলিপি প্রদান

মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতি পুনর্গঠনের দাবিতে ১৬ দফা স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
স্মারকলিপিতে সার্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি মানদণ্ড নির্ধারণ, সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মজুরি বৈষম্য কমানো এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুলের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম লিটন, সহ-সম্পাদক সাদিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাওফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।