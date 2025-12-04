মোনাখালী ইউনিয়ন জাতীয় নাগরিক পার্টির এডহক কমিটি অনুমোদন

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় নাগরিক পার্টি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে এ কমিটির অনুমোদন ঘোষণা করা হয়।
নবগঠিত কমিটিতে রাকিব হাসানকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাহিন রানা, মুস্তাকিম, আল হাসিব ও রানা নাভিদ।
এছাড়া সাদ্দাম ইসলামকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা হলেন—যুগ্ম সদস্য সচিব: রাকিব ইসলাম, গোলাম রাব্বি, মুখ্য সংগঠক: সাফওত রানা, সহ সংগঠক: উজ্জ্বল হোসেন, সোহাগ আলী
সদস্য: জাহিদুল ইসলাম জয়, মাসুম ইসলাম, আরাফাত, শফিকুল ইসলাম, ইফতি, জহিরুল ইসলাম, সাগর, রাশিদুল ইসলাম, লাল চাঁদ এবং জুয়েল রানা।