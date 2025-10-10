শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ইসলামপুর একাদশ

অক্টোবর ১০, ২০২৫ ৭:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী মাঠে অনুষ্ঠিত মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টে ইসলামপুর একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

শুক্রবার বিকাল অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ইসলামপুর একাদশ ১-০ গোলে আনন্দবাস একাদশকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের কিরণ খেলার প্রথমার্ধের ২৮ মিনিটে জয় সূচক গোলটি করেন।

খেলায় কিরণকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং রায়পুরের শামীমকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামীর আমির খান জাহান আলী, বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ, টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সমাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মুকুল বিশ্বাস জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন।



