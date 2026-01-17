মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মাওলানা সিরাজুল ইসলামের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (ধর্মীয়) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (ছোট হুজুর) এর জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।
শনিবার বাদ যোহর মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তার জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাকে মোমিনপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে জানাযায় অংশ নিতে হাজারো মানুষের ঢল নামে।
মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ১৯৭৪ সালে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি নিজ জেলা নোয়াখালীর বাসিন্দা ছিলেন এবং দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে ২০১৮ সালে চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিবাহিত এবং ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করতেন।
তিনি ছিলেন একজন পরহেজগার, খোদাভীরু ও পরোপকারী মানুষ। তার সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে তিনি এতিম ও দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনটি মাদরাসা নির্মাণ করেন বলে স্থানীয়রা জানান।
জানাযা নামাজে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, মাওলানা তালিব উদ্দীন, বারাদী মাদরাসার মুহতামিম শফিকুল ইসলাম এবং সিরাজুস সালেকীন। বক্তারা তার ধর্মীয় শিক্ষা, মানবসেবা ও নৈতিক আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
তার ইন্তেকালে শিক্ষক সমাজসহ এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।