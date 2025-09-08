সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স জয়ী

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৮:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব জয় লাভ করেছে। সোমবার বিকেলে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় পোড়াদাহ ১-০ গোলে বন্দর স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে।

খেলার শেষ মুহূর্তে ২ মিনিট আগে সিয়াম জয়সূচক গোলটি করেন। বিজয়ী দলের সিয়াম ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং রাসেল সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আখতারুজ্জামান খোকন ও সেলিম রেজা, সাবেক ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম ও সাজমত আলী এবং টুর্নামেন্টের প্রধান উপদেষ্টা মো. মুছাব বিল্লাল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।



