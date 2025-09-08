যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স জয়ী

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব জয় লাভ করেছে। সোমবার বিকেলে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় পোড়াদাহ ১-০ গোলে বন্দর স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে।
খেলার শেষ মুহূর্তে ২ মিনিট আগে সিয়াম জয়সূচক গোলটি করেন। বিজয়ী দলের সিয়াম ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং রাসেল সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আখতারুজ্জামান খোকন ও সেলিম রেজা, সাবেক ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম ও সাজমত আলী এবং টুর্নামেন্টের প্রধান উপদেষ্টা মো. মুছাব বিল্লাল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।