যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বাশঁবাড়িয়া একাদশ সেমিফাইনালে

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫ ৮:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বাশঁবাড়িয়া একাদশ শেষ দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে।

রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় শেষ কোয়াটার ফাইনাল খেলায় বাঁশবাড়িয়া ৩ -১ গোলে নাটুদাহকে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে হামজা দ্বিতীয়ার্ধে সায়িম,বায়োজিদ এবং নাটুদাহর মার্কো ১ গোল করেন।

বিজয়ী দলের হামজা ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং সায়িম সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য ও আবুল হায়াত মডেল স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেন ও যতারপুর মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আনোয়ার হোসেন এবং মরহুম মাদার আলীর নাতনী হৃদয় বিশ্বাস উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।



