যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব ফাইনালে

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে।
সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় পোড়াদাহ ১-০ গোলে বাঁশবাড়িয়া ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে পোড়াদাহর সোলাইমান সিল্লা জয় সূচক গোলটি করেন।
খেলায় বিজয়ী দলের সিল্লা ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং ববো সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়াডের সাবেক মেম্বার নুরুল ও ২ নং ইউপি সদস্য ও সেলিম রেজা এবং সাবেক ইউপি সদস্য ১ও ২ নং ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম ও রাহিন আহসান হাবিব এবং মাদার বিশ্বাসের নাতি মনোয়ার হোসেন বিপু উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।