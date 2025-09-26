শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে গাড়াবাড়িয়া ফুটবল একাদশ ফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ৭:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে গাড়াবাড়িয়া ফুটবল একাদশ ২য়,দল হিসাবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত ২য় সেমিফাইনাল খেলায় গাড়াবাড়িয়া টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে সাতক্ষীরা একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।ট্রাইবেকারে গাড়াবাড়িয়া একাদশের পক্ষে রাকিব, ইমরান, সাব্বির, রিপন, মাসুম এবং আপন একটি করে গোল করেন।

সাতক্ষীরা একাদশের নানা, অমিত, ওসমান মুনতাসিন ও রিজন ১টি করে গোল করেন। খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক কুইন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং মিলন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য ১ নং ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম, মাদার আলীর বিশ্বাসের ছেলে মুছাববিল্লাহ কালু, মাদার আলীর জামাতা আনারুল ইসলাম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।

এর আগে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেছে।



