রবিবার, ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৫, ২০২৫ ৮:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব ৩-০ গোলে গাড়াবাড়িয়া ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। বিজয়ী দলের পক্ষে হাসান দুটি ও মোজি একটি গোল করেন।

বিজয়ী দলের আজাদ ‘ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মিজানুর রহমান।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাবের জয়

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলের বাছাই শুরু

নির্বাচনি দায়িত্বে দক্ষতা বাড়াতে মেহেরপুরে পুলিশের প্রশিক্ষণ শুরু

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও...

মেহেরপুরে কৃষকের কলমি বীজ কেটে তসরুপ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত