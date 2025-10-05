যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় পোড়াদাহ ওয়ান্ডার্স ক্লাব ৩-০ গোলে গাড়াবাড়িয়া ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। বিজয়ী দলের পক্ষে হাসান দুটি ও মোজি একটি গোল করেন।
বিজয়ী দলের আজাদ ‘ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মিজানুর রহমান।