রবিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে গাড়াবাড়িয়া ফুটবল একাদশ জয়ী

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৫ ৮:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে যতারপুর মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে গাড়াবাড়িয়া ফুটবল একাদশ ১ম দল হিসাবে সেমিফাইনালে উঠেছে।

রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত ১ম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায়  গাড়াবাড়িয়া একাদশ টাইব্রেকারে (১) ৫-৪ (১) গোলে হাসাদাহ একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। খেলায় প্রথমার্ধে হামিম গোল করে গাড়াবাড়িয়াকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে হাসাদাহ একাদশের জসিম গোল করে খেলার সমতা ফেরান। নির্ধারিত সময় আর কোনো গোল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। টাইব্রেকারে গাড়াবারিয়ার পক্ষে রিপন, হুমায়ন, আরাফাত, তুহিন ও ইব্রাহিম একটি করে গোল করেন। হাসাদহের পক্ষে সাদ্দাম, সাব্বির, আলমগীর ও রাজা একটি গোল করেন।  খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক টিটু ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং দলীয় অধিনায়ক রিপন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ এবং ২ নং ইউপি সদস্য আক্তারুজ্জামান খোকন ও সেলিম রেজা এবং  সাবেক ইউপি সদস্য ১  নং ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম এবং আহসান হাবিব লাল্টু, রাহিন আলী  উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।



