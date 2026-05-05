যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনায় যুদ্ধবিরতি রক্ষার আহ্বান সৌদি আরবের

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এবং নাজুক যুদ্ধবিরতি বিঘ্নিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত কমানোর আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব।
মঙ্গলবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ আহ্বান জানায়।
খবর বার্তা সংস্থা এএফপি’র। বাসস
মন্ত্রণালয় জানায়, এই অঞ্চলের বর্তমান সামরিক উত্তেজনা নিয়ে তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। একইসঙ্গে পরিস্থিতি শান্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, চলমান সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে সৌদি আরব।