যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা উচিত : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার দীর্ঘ আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশ দুটির প্রতি যুদ্ধবিরতি চুক্তি বজায় রাখার জোর আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। বাসস
রোববার এক বক্তব্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর জন্য যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি মেনে চলা এখন অত্যন্ত জরুরি।’
পাকিস্তান এই আলোচনার আয়োজক এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে।
রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, ‘আগামী দিনগুলোতেও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ ও সংলাপ সহজতর করতে পাকিস্তান তার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।’