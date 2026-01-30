যুগ্ম সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব হলেন দারিয়াপুরের কৃতি সন্তান আব্দুর রশিদ

মেহেরপুর নিউজ:
সরকারের যুগ্ম সচিব থেকে পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের কৃতি সন্তান আব্দুর রশিদ। বর্তমানে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
আব্দুর রশিদ মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ক্লাবপাড়ার বাবুবাড়ীর মৃত শববত আলী ও রোকেয়া বেগমের ছোট ছেলে। শিক্ষাজীবনে তিনি দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে এসএসসি এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।
তিনি ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ২০০১ সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ফরিদপুর জেলায় সহকারী কমিশনার হিসেবে। এরপর তিনি চারভদ্রাসন ও দেবহাটা উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), ফরিদপুরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং খুলনায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।
উল্লেখ্য, তাঁর মাতা রোকেয়া বেগম চলতি বছর বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলায় “সফল জননী” হিসেবে সম্মাননা লাভ করেন।
আব্দুর রশিদের এ পদোন্নতিতে দারিয়াপুরসহ মুজিবনগর উপজেলার সর্বস্তরের মানুষ গর্বিত ও আনন্দিত।