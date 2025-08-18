রঘুনাথপুরে অসহায় পরিবারের মাঝে ঘর প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে রঘুনাথপুর গ্রামে এক অসহায় পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে মৃত জাহিদ হাসানের ছেলে জুনায়েদকে এই ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মহসিন আলী, রঘুনাথপুর ওয়ার্ড সভাপতি মিয়ারুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।