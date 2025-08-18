বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত রঘুনাথপুরে অসহায় পরিবারের মাঝে ঘর প্রদান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

রঘুনাথপুরে অসহায় পরিবারের মাঝে ঘর প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৮, ২০২৫ ৭:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে রঘুনাথপুর গ্রামে এক অসহায় পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে মৃত জাহিদ হাসানের ছেলে জুনায়েদকে এই ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মহসিন আলী, রঘুনাথপুর ওয়ার্ড সভাপতি মিয়ারুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর ছেলে পাভেলের নতুন গান মুক্তিপাবে ইউটিউব চ্যানেলে

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে কাশ্যবপাড়া ও বাসস্ট্যান্ড একাদশের...

মেহেরপুরে রাজন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

চাঁদবিলে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে আমঝুপি ৪...

মেহেরপুরে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রিসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত