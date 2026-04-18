রজব’স টিউটোরিয়ালসে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুরের রজব’স টিউটোরিয়ালসের উদ্যোগে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের সামনে অবস্থিত রজব’স টিউটোরিয়ালসের হলরুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রজব’স টিউটোরিয়ালসের পরিচালক আর এইচ রজব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফোর্ড কিন্ডারগার্টেনের পরিচালক জানে আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক বাপ্পি এবং পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক রেজাউল হক।
সভাপতির বক্তব্যে আর এইচ রজব বলেন, “শিক্ষার্থীদের সফলতা আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। এসএসসি পরীক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমি আশা করি, তোমরা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা দেবে এবং ভালো ফলাফল অর্জন করবে। ভবিষ্যতে তোমরাই দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেবে।”
প্রধান অতিথি জানে আলম বলেন, “শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো ফলাফল অর্জন করলেই হবে না, তাদেরকে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধেও সমৃদ্ধ হতে হবে। তাহলেই তারা সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।”
বিশেষ অতিথি বাপ্পি বলেন, “নিয়মিত পড়াশোনা ও সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভালো ফল করা সম্ভব। শেষ সময়েও মনোযোগ ধরে রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।”
অপর বিশেষ অতিথি রেজাউল হক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “পরীক্ষাকে ভয় না পেয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। কঠোর পরিশ্রমের ফল একদিন অবশ্যই পাওয়া যায়।”
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। তারা তাদের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা তাদের ভালো ফলাফলের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।
অনুষ্ঠান শেষে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময়ের ক্লাস টেস্ট ও মডেল টেস্ট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।
পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল আবেগঘন ও আনন্দমুখর, যা শিক্ষার্থীদের মনে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।